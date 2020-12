Udinese-Crotone, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà alla Dacia Arena di Udine martedi 15 dicembre con fischio d'inizio alle ore 18.30. I friulani di Gotti si presentano a questa sfida occupando il decimo posto della classifica dopo 11 giornate con 13 punti, mentre i calabresi di Stroppa sono ultimi a quota 5 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Serie A Il Napoli vince in rimonta! Pokerissimo Roma, Atalanta ok IERI A 15:55

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Nuytinck, Prodl

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Squalificati: Magallan

Indisponibili: Cigarini, Rispoli, Benali

Statistiche Opta

Udinese e Crotone non hanno mai pareggiato in quattro precedenti nel massimo campionato: i friulani hanno vinto entrambi i confronti disputati nel girone d’andata, mentre i calabresi hanno conquistati i tre punti in ciascuna delle due sfide della seconda parte di stagione.

L’ultimo confronto in Serie A tra Udinese e Crotone risale ad aprile 2018, proprio in casa dei bianconeri, con un successo per 2-1 dei calabresi grazie alle reti di Simy e Faraoni, in quella che è stata l’ultima vittoria in trasferta per i rossoblu nel torneo.

Dopo cinque successi interni di fila, l’Udinese ha vinto solo una delle ultime otto partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (3N, 4P), perdendo le due più recenti - non arriva a tre dal 2008 (sei in quel caso).

Il Crotone ha raccolto un punto fuori casa in questa Serie A, solo lo Sheffield United (0) ha fatto peggio in trasferta nei top-5 campionati europei 2020/21.

Contro lo Spezia, il Crotone ha trovato il successo in Serie A per la prima volta da aprile 2018 (tre pareggi e 10 sconfitte da allora); in quell’occasione vinse due match di fila, uno dei quali proprio contro l’Udinese.

L’Udinese ha vinto solo uno dei 12 incontri di Serie A disputati di martedì (2N, 9P), successo per 1-0 contro il Genoa nel settembre 2013, con una rete di Antonio Di Natale su punizione diretta.

Roberto Pereyra ha servito un assist in ciascuna delle ultime tre gare di campionato (quattro assist in totale): l’ultimo giocatore dell’Udinese a fornire un passaggio vincente per quattro partite di fila in Serie A è stato Antonio Di Natale, nell’ottobre 2007.

Il Crotone è, insieme al Benevento, una delle due squadre contro cui Kevin Lasagna dell’Udinese ha sempre segnato in Serie A: una rete in entrambe le sfide contro i calabresi nel 2017/18.

La prima delle 15 reti di Ilija Nestorovski in Serie A è arrivata contro il Crotone, con la maglia del Palermo nel settembre 2016. L’attaccante macedone ha realizzato due gol in due sfide contro i calabresi, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio nel massimo campionato (tre reti).

Simy, che ha trovato il gol nella sua ultima trasferta alla Dacia Arena in Serie A (aprile 2018), è a un passo dai 50 gol con il Crotone in tutte le competizioni. Tuttavia non va a segno da cinque gare in campionato, il suo digiuno di reti più lungo in Serie A da aprile 2018 (12).

Fantacalcio: i consigli per la 12a giornata di Serie A

Serie A Giampaolo: "Esonero? Il Torino mi sta vicino" 12/12/2020 A 20:01