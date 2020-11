Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. All. Gotti

Squalificati: –

Indisponibili: Jajalo, Prodl, Coulibaly, Mandragora, Wallace, Pereyra

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Zapata, Bani, Pellegrini; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Zajc; Scamacca. All. Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Sturaro, Zappacosta, Shomurodov, Cassata, Pjaca, Criscito

Statistiche Opta

L’Udinese è imbattuta da otto gare di Serie A contro il Genoa (5V, 3N), la striscia senza sconfitte più lunga nella competizione contro i rossoblu e la serie aperta più lunga senza perdere per i friulani contro una singola avversaria.

Il Genoa ha vinto solo una gara esterna delle ultime nove nel massimo campionato contro l’Udinese (3N, 5P): 4-2 nel novembre 2014, con Gian Piero Gasperini in panchina.

Quella in corso è per l’Udinese la peggior partenza dopo le prime sette gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (quattro punti); tuttavia, anche nel 2017/18 aveva perso cinque delle prime sette giornate (2V), chiudendo però il torneo 14ª posizione.

Trend opposti per Udinese e Genoa in incontri di Serie A dopo la sosta delle Nazionali: i friulani hanno vinto quattro degli ultimi sei (2P), mentre i liguri non hanno ottenuto neanche un successo nei sette più recenti (4N, 3P).

Il Genoa è l’unica squadra nel torneo in corso a non aver segnato ancora su palla inattiva: nella scorsa Serie A, dopo lo stesso numero di giornate, i rossoblù ne contavano quattro.

Nonostante l’Udinese abbia subito 11 gol in questo campionato, secondo il modello degli Expected Goals ne avrebbe dovuti incassare 5.97 (meglio ha fatto solo il Napoli, 4.98): la differenza di 5.03 è la seconda più ampia nel torneo in corso (Atalanta ha subito 5.06 gol in più rispetto a quelli attesi).

Il 50% dei gol dell'Udinese in questa Serie A è arrivato di testa (3/6), la percentuale più alta nei maggiori cinque campionati europei in corso - dall'altra parte il Genoa non ha ancora trovato la rete, ed è la formazione di questo torneo che ha tentato meno conclusioni (cinque), con questo fondamentale.

Genoa e Udinese sono le due squadre che sono andate meno volte in vantaggio in questo campionato: solamente una volta ciascuna.

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A del centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul: quattro gol in otto sfide, inclusa la sua prima marcatura multipla nel massimo campionato (aprile 2017 alla Dacia Arena).

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato sei gol in 13 sfide nel massimo campionato contro l’Udinese, contro nessuna avversaria attualmente in Serie A ne conta di più.

