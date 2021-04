Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

Squalificati: Musso

Indisponibili: Braaf, Deulofeu, Jajalo, Nestorovski, Pussetto

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demiral

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare di Serie A contro l’Udinese – l’unica eccezione è proprio la più recente alla Dacia Arena, 2-1 a favore dei friulani lo scorso luglio.

L’Udinese ha subito 14 gol nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A contro la Juventus, una media di 2.8 a incontro. Nel periodo ha ottenuto un successo, un pareggio e tre sconfitte.

L’Udinese ha perso tutte le ultime tre gare interne di campionato, tutte per 0-1. Nella sua storia in Serie A, non ha mai trovato la sconfitta in quattro partite casalinghe di fila senza segnare almeno un gol.

La Juventus ha ottenuto 25 punti in trasferta finora in questa Serie A (6V, 7N, 3P), meno di ogni altra squadra attualmente nelle prime sei posizioni in classifica.

Per la prima volta da quando questo dato è a disposizione (2004/05) l’Udinese ha fronteggiato un rigore in quattro partite consecutive in Serie A – nessuna squadra ha concesso un tiro dal dischetto per più gare di fila nel periodo.

Sono 17 i marcatori dell'Udinese in questo campionato, nessuna squadra ne conta altrettanti e i friulani non ne avevano mai avuti più di 15 in una singola stagione di Serie A.

Oltre l’Udinese, solo il Bayer Leverkusen può vantare zero gol subiti su sviluppi di corner nei cinque maggiori campionati europei in corso; dall’altra parte, solo il Benevento (11) ha segnato più reti della Juventus (10) su queste situazioni di gioco nella Serie A 2020/21.

Otto gol e sette assist per Rodrigo de Paul, per un totale di 15 partecipazioni attive: in un singolo campionato di Serie A il centrocampista dell’Udinese ha fatto meglio solamente nel 2018/19 (17: nove reti e otto passaggi vincenti).

Paulo Dybala ha preso parte a 14 gol contro l’Udinese in Serie A (otto reti, sei assist), almeno tre in più rispetto a ogni altra avversaria nella competizione; tuttavia, è stato coinvolto in una sola rete nelle cinque sfide più recenti contro i friulani (gol nel gennaio 2021).

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è rimasto a secco di gol nelle ultime tre presenze di campionato e non fa peggio da novembre 2017: quattro con il Real Madrid.

