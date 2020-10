UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Deulofeu, Okaka. All. Gotti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato di più in Serie A (33), completano 40 successi rossoneri e 17 vittorie friulane in 90 precedenti nel massimo campionato.

Il Milan ha vinto solo tre delle ultime 12 trasferte contro l’Udinese in campionato (2N, 7P), l’ultimo successo rossonero in Friuli risale a novembre 2018: 1-0 grazie al gol di Alessio Romagnoli al minuto 96:08.

L’Udinese potrebbe perdere cinque delle prime sei gare stagionali per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1961/62 e il 2017/18.

Il Milan va a segno da 25 partite di campionato (59 reti nel periodo, 2.4 di media a match), nella sua storia in Serie A solo due volte ha registrato una striscia più lunga di gare in gol: 29 nel 1973 e 27 nel 1949.

Prima dell’Udinese, l’ultima squadra ad aver subito il primo gol del match in tutte le prime cinque giornate di Serie A era stata il Sassuolo, nel 2013/14, formazione che andò sotto sullo 0-0 anche alla sesta.

La prossima potrebbe essere la 50ª partita consecutiva dell’Udinese senza rigori a favore in campionato – già striscia record da quando Opta raccoglie il dato in Serie A (dal 2005/06), l’ultima squadra ad aver registrato una striscia più lunga senza tiri dagli 11 metri nei Top-5 campionati europei è stata il Burnley nel gennaio 2019 (67).

Kevin Lasagna ha segnato tre gol contro il Milan in Serie A (tutti però al Meazza), contro nessuna squadra ha fatto meglio. Solo Moussa Dembele del Lione (20) ha effettuato più tiri senza segnare rispetto all’attaccante dell’Udinese (18) in questa stagione nei Top-5 campionati europei.

Zlatan Ibrahimovic è il primo giocatore in grado di segnare tre marcature multiple nelle sue prime tre gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). L’ultimo giocatore che ha realizzato quattro marcature multiple di fila in Serie A è stato Oliver Bierhoff, nel 1998, a cavallo delle esperienze con Milan e Udinese.

Zlatan Ibrahimovic ha segnato in cinque di match di fila di campionato; solo due giocatori del Milan hanno registrato una striscia di sei gare consecutive in gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Andriy Shevchenko nel 2001 e lo stesso Ibrahimovic nel 2012.