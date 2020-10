Finalmente l'Udinese! La squadra di Luca Gotti trova i primi gol della stagione che gli valgono il primo successo in questo campionato. Vittoria meritata per i bianconeri, superiori in tutto e per tutto al Parma di Liverani.

L'esultanza di Samir - Udinese-Parma Serie A 2020-21 Credit Foto Imago

Finisce 3-2 alla Dacia Arena. Tre punti che sbloccano la classifica dei friulani, che agganciano proprio i ducali. I padroni di casa giocano una buona gara, con ottimi spunti in attacco e diverse occasioni create. Certo, rimangono ancora diverse le amnesie difensive, come quella del gol del 2-2. Ma alla fine grazie alla perla di Pussetto nel finale l'Udinese può festeggiare la vittoria.

Poco da salvare nel Parma. Certo, i crociati passano in vantaggio e all'88' il match era ancora fermo sul 2-2, ma il primo gol arriva in maniera quasi casuale, con un tiro velleitario di Hernani deviato dalla difesa, mentre quello del pareggio su una dormita totale della difesa nell'unico cross del match. La squadra di Liverani ha sicuramente l'alibi di una settimana turbolenta, con ben sette giocatori out per COVID. Inoltre il neo allenatore ha potuto lavorare ancora pochissimo con la squadra e con i nuovi arrivi. Certo però che il Parma gioca ancora con gli uomini di D'Aversa, ma con un modulo diverso e totalmente priva di idee e di gioco. C'è tantissimo da lavorare.

Il gol di Hernani - Udinese-Parma Serie A 2020-21 Credit Foto Imago

Tabellino

UDINESE (3-5-2) Nicolas; Becao, De Maio, Samir; ter Avest, Pereyra (dal 78' Deulofeu), Arslan (dal 66' Pussetto), de Paul, Ouwejan (dal 78' Forestieri); Okaka, Lasagna (dal 66' Makengo).

PARMA (4-3-1-2) Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kurtic (dal 66' Sohm), Brugman (dal 62' Cyprien), Hernani (dall'80 Grassi); Kucka; Gervinho, Karamoh.

GOL: Hernani (P), Samir (U), Iacoponi (Autogol), Karamoh (P), Pussetto (U),

ASSIST: Ouwejan (U), Pezzella (P)

AMMONITI: Rodrigo (U), Arslan (U), Brugman (P), Iacoponi (P), Makengo (U),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Fabbri

I 9 momenti chiave della partita

10' SAMIR DI TESTA: palla dentro dalla sinistra, cross in mezzo e Samir stacca benissimo di testa, ma la sfera va alto di un soffio.

15' SEPE SALVA SU OKAKA: Brutta palla persa da Gervinho, ottimo contropiede dell'Udinese, Okaka davanti a Sepe però si fa ipnotizzare e il portiere respinge.

27' HERNANI DALLA DISTANZA PORTA IL PARMA IN VANTAGGIO: Dai 25 metri il brasiliano prova il tiro, piccola deviazione che spiazza il portiere e il pallone finisce in porta.

29' UDINESE PAREGGIA SUBITO: Dal corner palla dentro e Samir la mette dentro.

38' OKAKA PROVA A GIRARLA: Bel cross, stavolta dalla sinistra per Okaka che gira di testa ma la mette alta.

49' ERRORACCIO DI HERNANI: Grande azione di Gervinho che si invola in fascia, mette giu due giocatori e serve Hernani al centro che tira di sinistro, ma colpisce malissimo e la mette a lato.

52' UDINESE TORNA AVANTI, MA CHE ERRORACCIO DEL PARMA: Kurtic perde palla al limite dell'area, Pereyra mette in mezzo dalla fascia, Iacoponi interviene e la mette nella propria porta.

69' KARAMOH PAREGGIA, FIAMMATA DEL PARMA: Cross di Pezzella per Karamoh che sfrutta la difesa bianconera totalmente ferma per metterla dentro.

88' UDINESE AVANTI 3-2: Dai 20 metri rasoterra Pussetto la mette nell'angolino basso.

La statistica chiave

Primi gol e primi tre punti per l'Udinese in questo campionato. Ancora zero gol dagli attaccanti.

Il momento social

MVP

Ignacio PUSSETTO: Premiamo lui come migliore di questo match per l'impatto avuto nel match e per il suo gol decisivo nel finale, che regala i tre punti ai bianconeri.

Promosso

Riccardo GAGLIOLO: Uno dei migliori, forse l'unico, del Parma. Chiamato a sostituire Bruno Alves positivo al COVID, non delude le attese. Anzi copre tutto ciò che c'è dalle sue parti con una prestazione veramente attenta.

Bocciato

JASMIN KURTIC: Malissimo. Tanti errori, mai nel vivo dell'azione. E' il maggior colpevole del disastro ducale in occasione del secondo gol.

