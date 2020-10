Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Forestieri, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Arslan, Jajalo, Mandragora, Stryger Larsen, Walace

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Pastore, Perotti, Zaniolo, Karsdorp

Statistiche Opta

Dopo una serie di 10 sconfitte consecutive, l’Udinese ha vinto due delle ultime quattro gare di Serie A contro la Roma (2P).

In sette delle ultime otto sfide di campionato tra Udinese e Roma, una delle due squadre non è riuscita a trovare la via del gol - fa eccezione solo l’incontro di settembre 2017, terminato 3-1 in favore dei giallorossi.

La Roma ha vinto sei delle ultime sette trasferte di Serie A contro l’Udinese (1P), compresa la più recente, 4-0 nell’ottobre 2019, nonostante i giallorossi abbiano giocato in inferiorità numerica per 59 minuti, dopo l’espulsione di Fazio al 31’.

L’Udinese non perdeva entrambe le prime due partite stagionali di Serie A dal 2017/18, con Luigi Delneri in panchina – i friulani non perdono tutti i primi tre match di campionato dalla stagione 2010/11 (che comunque chiusero al quarto posto finale).

Con la sconfitta a tavolino contro il Verona, la Roma ha interrotto una striscia di quattro successi esterni di fila in Serie A, in cui ha segnato almeno tre reti a incontro. In otto delle ultime nove stagioni di Serie A i giallorossi hanno vinto almeno una delle prime due trasferte disputate (fa eccezione il 2016/17, 1N, 1P).

Ancora senza successi la Roma in questa Serie A, solo otto volte nella sua storia non ha vinto nessuna delle sue prime tre gare stagionali nel massimo campionato, la più recente nel 2011/12 (2N, 1P).

L’Udinese ha subito tre gol con quattro tiri nello specchio: il 75% delle conclusioni in porta sono finite in rete, la peggior percentuale in questo campionato.

Stefano Okaka ha giocato le sue prime 34 partite di Serie A con la maglia della Roma, tra il 2005 e il 2010. Da avversario, l’attaccante dell’Udinese ha affrontato i giallorossi in otto occasioni nella competizione, senza segnare o servire assist.

Tra i giocatori che hanno trasformato tutti i rigori calciati nelle ultime due stagioni in Serie A, nessuno ha tirato più volte dal dischetto del centrocampista della Roma Jordan Veretout (sei su sei, come Romelu Lukaku).

Nonostante l’attaccante della Roma Edin Dzeko abbia preso parte a sei gol contro l’Udinese in Serie A (quattro reti, due assist), non ha segnato né confezionato passaggi vincenti nelle sue due presenze più recenti contro i friulani.

