Un solo pareggio in 12 precedenti di Serie B tra Udinese e Spezia (tutti tra il 1930 e il 1950) – nel computo delle vittorie i liguri conducono per sette a quattro. Le due formazioni si sono anche già affrontate una sola volta in Coppa Italia: successo dello Spezia per 3-2 in Friuli nel terzo turno del 2016/17.