Udinese-Torino, sfida valida per la trentesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine sabato 10 aprile con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Gotti affronta quella di Nicola. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Nuytinck, Pussetto

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lyanco, Singo, Siriru

Statistiche Opta

L'Udinese ha vinto solo due delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Torino (3N, 5P): tuttavia questi due successi sono arrivati nei tre incontri più recenti contro i granata.

Il Torino ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro l'Udinese disputate nel girone di ritorno, tenendo sempre la porta inviolata: l'ultimo successo friulano nella seconda metà stagionale contro i granata risale al marzo 2015, 3-2 sotto la guida di Andrea Stramaccioni.

Dopo il successo per 1-0 nella scorsa stagione, l'Udinese potrebbe vincere due gare interne di fila contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2013 (quattro in quel caso tra il 2006 e il 2013).

L'Udinese arriva da due sconfitte di campionato e non perde tre gare di fila nella competizione dallo scorso ottobre.

Dopo lo 0-1 contro la Sampdoria al Ferraris, il Torino potrebbe restare a secco di reti per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2020.

Il Torino è la squadra che ha pareggiato più partite nel corso di questa Serie A (12 su 28 gare giocate) - più in generale solo Villarreal e Nantes (13 entrambe) ne contano più dei granata nei Top-5 campionati europei.

L'Udinese è l'unica squadra a non aver ancora subito gol da calcio d'angolo in questa Serie A, mentre il Torino ne ha segnati ben nove da sviluppo di corner (meno solo di Benevento e Inter, a quota 10).

Stefano Okaka ha segnato tre reti contro il Torino in Serie A, contro nessun'altra squadra ne conta di più nella competizione - l'attaccante dell'Udinese non segna in casa in campionato dal gennaio 2020 contro il Sassuolo, con tutte le sue ultime sette reti nel torneo arrivate in trasferta.

L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha preso parte a otto reti nelle ultime 10 sfide di Serie A contro l'Udinese, grazie a sei marcature e due passaggi vincenti.

Antonio Sanabria ha segnato quattro reti nelle sue prime cinque presenze con il Torino in Serie A: potrebbe diventare il più veloce giocatore a trovare cinque reti con i granata nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (il record è di Iago Falque, che ci è riuscito in sette partite).

