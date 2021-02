Udinese-Verona, sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine domenica 7 febbraio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Gotti affronta quella di Juric. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. All. Gotti

Squalificati: De Paul

Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Prodl, Pussetto

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Sturaro, Veloso

Statistiche Opta

L’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in tutte le ultime tre sfide contro il Verona in Serie A, mentre in tutte le precedenti 30 non aveva segnato solamente cinque volte.

Il Verona non è riuscito a segnare nelle ultime tre trasferte contro l’Udinese in Serie A, tante volte quante in tutte le precedenti 13 sfide esterne contro i friulani.

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato e non ottiene tre clean sheet di fila in Serie A da marzo 2014.

L’Udinese ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di campionato e non arriva a tre pareggi interni di fila in Serie A da marzo 2013.

Il Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime 16 partite di Serie A (6V, 5N, 5P); sconfitta contro la Roma nella gara più recente.

Il Verona ha perso le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre sconfitte esterne di fila da maggio 2018, quando toccò quota otto.

Il Verona è a quota 998 reti in Serie A (incluse le partite a tavolino) e con due reti potrebbe quindi raggiungere quota 1000, cifra superata già da 18 squadre.

Il Verona è, con lo Spezia, una delle uniche due squadre ad aver segnato tutti i gol di questo campionato dall’interno dell’area di rigore.

L’attaccante dell’Udinese Fernando Llorente ha segnato la sua prima rete in Serie A proprio contro il Verona, in casa con la maglia della Juventus nel settembre 2013.

Kevin Lasagna è appena passato al Verona dall’Udinese; nel suo periodo in bianconero, dalla stagione 2017/18, è stato il giocatore dei friulani con più gol (30) in Serie A.

