Nell’atto ufficiale Maradona viene ricordato come “Il più grande calciatore di tutti i tempi, che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato”. de Magistris, autentica spinta per portare a termine questa proposta, ha sottolineato: “Mai nessuno è riuscito ad immedesimarsi in modo così completo nel corpo e nell'anima di Napoli, con la quale Maradona ha condiviso la genialità e l’unicità, ma anche la sregolatezza e i tormenti che lo hanno reso vero figlio della città”.