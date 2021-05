Ora è ufficiale. Oaktree garantirà 275 milioni di euro all'Inter sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo cinese possiede la maggioranza del club con il 68,55% delle azioni: quote che saranno utilizzate come pegno per il prestito, con Suning che avrà tre anni per ripagare il prestito. Lo riporta Calcio e Finanza. "A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P.", si legge in una nota dell’Inter all’ANSA. "Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid".

La struttura dell’operazione vedrà quindi Great Horizon ricevere i 275 milioni di finanziamento : circa 33 milioni serviranno per liquidare la quota di LionRock (che attualmente ha in mano il 31,05% del club nerazzurro), mentre il restante sarà incassato direttamente dall’Inter, liquidità necessaria per saldare le pendenze relative alla stagione 2020/21 e garantirsi anche margine per l’avvio della prossima stagione.

L’utilizzo delle quote dell’Inter come pegno per il finanziamento significa che, nel caso in cui in questi tre anni Suning non rispettasse i parametri o non riuscisse a ripagare l’intera cifra del prestito (insieme agli interessi), Oaktree acquisirebbe la maggioranza del club nerazzurro diventandone proprietario.

Il fondo americano, che gestisce capitali per 122 miliardi, non è nuovo a investimenti nello sport. Il suo ingresso nel mondo del calcio, tra l’altro, non è una novità: nel 2020 insieme al produttore audiovisivo Pierre-Antoine Capton ha acquisito il 100% delle azioni dei francesi del Caen, mentre Steven Kaplan, uno dei co-fondatori, è co-proprietario dello Swansea (insieme a Jason Levien, ex socio di Thohir di tempi del Dc United) oltre ad azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies di NBA. Tra gli altri investimenti in Italia, Oaktree è presente nell’azionariato di MBE Worldwide (Mail Boxes Etc), Costa Edutainment (la società che gestisce, tra gli altri, l’Acquario di Genova), Conpibel (in amministrazione controllata), Stand By Me (casa di produzione di Simonetta Ercolani, ideatrice della trasmissione Sfide) e Banca Progetto (controllata da Oaktree Capital dal 2015, quando portava ancora il nome di Banca Lecchese).

