Verona-Atalanta, sfida valida per la ventottesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 21 marzo con fischio d'inizio alle ore 12.30. La squadra di Juric affronta quella di Gasperini. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Colley, Kalinic, Ruegg, Vieira

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Dijmsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Gosens, Hateboer, Sutalo

Statistiche Opta

Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide tra Verona e Atalanta in Serie A: tre successi per parte e tre pareggi.

L’Atalanta ha guadagnato quattro punti nelle ultime due trasferte contro il Verona in Serie A (1V, 1N), dopo aver perso le cinque precedenti gare fuori casa contro gli scaligeri nel massimo campionato.

Il Verona ha perso le ultime due partite di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila in Serie A da maggio 2018 (sette in quel caso).

Dopo quattro partite interne senza subire gol (incluso il successo per 3-0 a tavolino contro la Roma), il Verona ha concesso almeno una rete in tutte le ultime 10, striscia più lunga in un singolo campionato di Serie A per i veneti da maggio 2016.

Da febbraio in avanti l’Atalanta ha guadagnato 16 punti in sette partite di campionato, solamente l’Inter (21 punti) ha fatto meglio nel periodo.

L’Atalanta ha perso l’ultima trasferta di campionato contro l’Inter e non rimane senza punti per due gare esterne di fila in Serie A da novembre 2017.

Ivan Juric e Gian Piero Gasperini si sono affrontati quattro volte in Serie A da allenatori: un successo, un pareggio e due sconfitte per l’attuale tecnico del Verona.

Nel 2021 Luis Muriel dell’Atalanta ha segnato nove gol senza calci di rigore in campionato: escludendo le reti dal dischetto solo Cristiano Ronaldo (10) ha fatto meglio nel periodo in Serie A.

La prima tripletta di Josip Ilicic in Serie A è stata messa a segno contro il Verona al Bentegodi nel marzo 2018. Con la maglia dell’Atalanta lo sloveno ha realizzato quattro gol contro il Verona nel massimo campionato, solo contro il Torino ha fatto meglio con i bergamaschi nella competizione (cinque reti).

L’attaccante dell’Atalanta Duván Zapata è il giocatore che ha segnato più gol in questo campionato (nove) senza portare neanche un punto alla propria squadra.

