Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6,5 - Para tutto quello che c'è da parare a eccezione del destro da posizione ravvicinata di Lapadula, su cui può poco.

Serie A Barak, doppietta show: 3-1 del Verona sul Benevento 2 ORE FA

Alan EMPEREUR 5 - Sostituito all'intervallo: troppi errori gravi in impostazione, il peggiore dei suoi nel primo tempo. (Dal 46' Pawel DAWIDOWICZ 6 - Entra in campo meglio rispetto al compagno di reparto).

Federico CECCHERINI 6 - Bada poco per il sottile e guida la difesa con autorevolezza. (Dal 92' Koray GUNTER S.V.)

Matteo LOVATO 6,5 - Ottima prova prima di essere sostituito all'intervallo: le prende tutte, anche se dobbiamo registrare un grave errore in impostazione. Continua a crescere. (Dal 46' Giangiacomo MAGNANI 6,5 - Entra alla grandissima in partita: interventi decisivi).

Darko LAZOVIC 7 - Cresce alla distanza dopo un primo tempo non incisivo, ma nella ripresa è un fattore: il gol è la ciliegina sulla torta.

Ivan ILIC 6,5 - Soprattutto in avvio di partita è il fulcro della manovra veronese, con tanti palloni toccati e diversi strappi interessanti. Meno presente nella ripresa.

Adrien TAMEZE 6 - Preziosissimo in fase di rottura di gioco, un po' impreciso quando c'è da impostare. Ma fa quello per cui viene schierato in campo.

Federico DIMARCO 7 - Una furia sulla sinistra. Già nel primo tempo partecipa a molte azioni del Verona, nella ripresa pennella gli assist dei gol che chiudono la partita.

Antonin BARAK 7,5 - Apre il match con una zampata facile facile, nel momento più difficile riporta avanti i suoi con una trivela mancina sotto l'incrocio che è un'autentica perla. (Dal 92' Ebrima COLLEY S.V.)

Mattia ZACCAGNI 6,5 - Bene anche la sua prova: è un pericolo costante per la difesa del Benevento e serve l'assist per il vantaggio di Barak.

Nikola KALINIC 6,5 - Esce tra gli applausi di Juric. Giustamente: non trova la via del gol ma ispira diverse azioni dei suoi ed è un porto sicuro quando c'è da tenere il pallone al sicuro.

All. Ivan JURIC 7,5 - Che bello il suo Verona: coraggioso, frizzante, intraprendente. Undici punti in sei giornate sono il riconoscimento al lavoro di un tecnico che riesce a dare un'identità a una squadra che in estate ha perso diversi pezzi pregiati.

L'esultanza del Verona Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Benevento

Lorenzo MONTIPO' 5,5 - Un po' timido in uscita sul primo e sul terzo gol del Benevento, ma in generale ha poche responsabilità.

Gateano LETIZIA 6 - Buona prestazione: qualche salvataggio chiave e qualche buona sortita offensiva. Ogni tanto è però distratto.

Kamil GLIK 6,5 - Fa valere tutta la sua esperienza per provare a respingere gli attacchi del Verona: interviene senza paura.

Luca CALDIROLA 5 - Un po' molle sul primo gol di Barak, impreciso in altre circostanze: Kalinic ha sempre la meglio. (Dal 46' Alessandro TUIA 4,5 - Entra in campo in modo disastroso: sbaglia tantissimo, molto male).

Daam FOULON 5,5 - Partita a strappi, ma il bilancio complessivo è negativo: si vede poco e quando si vede non riesce a essere troppo incisivo.

Artur IONITA 6 - Non trova il gol solo per centimetri, con il colpo di testa nel finale di primo tempo che fa la barba al palo. Per il resto è poco presente nella partita.

Pasquale SCHIATTARELLA 6,5 - Non ruba la scena per giocate di qualità, ma è una pedina troppo importante per gli equilibri della squadra: gioca con il coltello tra i denti, anche se qualche volta esagera. (Dal 74' Andres TELLO S.V.)

Bryan DABO 5 - Spesso riceve palla sulla trequarti ma non trova il guizzo per servire le punte e rallenta la manovra. Prova tutt'altro che positiva.

Gianluca CAPRARI 5,5 - L'episodio del rigore è dubbio, ma le proteste eccessive portano al rosso e affossano le speranze dei suoi. Peccato, perché la prova era stata di alto livello con anche un grande assist per Lapadula.

Gianluca LAPADULA 6,5 - Fa la battaglia con la difesa del Verona e mette il suo timbro con un gol che rimette in partita il Benevento: il suo lo fa sempre. (Dal 74' Gianluca MONCINI S.V.)

Roberto INSIGNE 5 - Stecca questa volta. Ha diverse palle per superare Silvestri, ma soprattutto per demeriti suoi non riesce a essere incisivo sotto porta.

All. Filippo INZAGHI 6 - Aveva dichiarato di essere stufo dei complimenti e di volere i punti. Noi ora gli facciamo i complimenti ma non vediamo i punti: con la sua squadra ci si diverte, però alla lunga potrebbe servire altro. La prova di oggi è comunque positiva.

Juric: "Finale? Ho sentito un insulto e ho reagito"

Serie A Barak, doppietta show: 3-1 del Verona sul Benevento 2 ORE FA