VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Vieira

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dominguez, Hickey, Santander

Statistiche Opta

L'ultimo successo del Verona contro il Bologna in Serie A è arrivato nell'aprile 2016 (tre successi rossoblù e due pareggi da allora): 1-0, grazie al colpo di testa su corner di Samir, al suo esordio assoluto nel massimo campionato.

Il Bologna è imbattuto da cinque trasferte di Serie A contro il Verona (3V, 2N); l'ultima sconfitta degli emiliani risale al maggio 2001, in un rocambolsco 5-4 per i padroni di casa.

Il Verona non vince da sette partite in Serie A (2N, 5P), e potrebbe restare per otto gare di fila senza successi nel massimo campionato per la prima volta da agosto 2019.

Il Verona non vince al Bentegodi da sette partite di Serie A (3N, 4P); l'ultimo successo dei veneti risale a febbraio contro il Parma: è la più lunga striscia senza vittorie interne per i gialloblù nella competizione dal gennaio 2016 (12 in quell'occasione).

Da inizio aprile il Bologna è la squadra che più volte ha terminato un match di Serie A senza segnare alcun gol (quattro su otto gare giocate).

Il Bologna ha vinto soltanto tre delle ultime 22 trasferte di Serie A: sei pareggi e 13 sconfitte completano il parziale.

Il Bologna è la squadra che ha subito meno gol in percentuale nei secondi tempi di questo campionato (46%, 27 su 59 totali) e quella che in generale ha incassato meno reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco (solo quattro).

Il primo gol di Nikola Kalinic in Serie A è stato realizzato contro il Bologna, nel successo della Fiorentina per 2-0 nel settembre 2015. L’attaccante croato del Verona, però, non ha mai segnato nelle ultime cinque partite giocate contro gli emiliani in campionato.

Roberto Soriano del Bologna ha segnato quattro reti contro il Verona in Serie A, contro nessun’altra squadra il centrocampista classe ’91 ha fatto meglio nel massimo campionato italiano (alla pari del Parma).

Wisdom Amey, nato l'11/08/2005, é il primo classe 2005 a giocare un match in un top-5 campionato europeo.

