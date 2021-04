Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Ceccherini, Kalinic, Veloso, Vieira

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

Squalificati: Milenkovic

Indisponibili: Borja Valero, Kokorin

Statistiche Opta

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A contro la Fiorentina (2V, 2N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte contro i viola nel torneo dal 1989, quando non perse per 11 gare di fila.

Verona e Fiorentina non pareggiano in casa dei gialloblù in Serie A dal 2000: da allora due successi interni e cinque vittorie esterne.

Il Verona ha perso cinque delle ultime sei partite di campionato (1V), tante sconfitte quante in tutte le precedenti 17 in Serie A.

Il Verona ha perso senza segnare le ultime tre partite casalinghe di campionato: i gialloblù non arrivano a quattro sconfitte interne di fila in Serie A dal dicembre 2015 e in quel caso mancarono l’appuntamento con il gol in tutte le quattro gare.

Dopo le sconfitte contro Atalanta e Sassuolo, la Fiorentina potrebbe perdere tre incontri consecutivi di Serie A per la prima volta dal dicembre 2019, con Vincenzo Montella (quattro in quell'occasione).

La Fiorentina è la formazione che ha ricevuto più rigori contro in questo campionato: 10, di cui otto trasformati.

Nessun giocatore dell’attuale rosa del Verona ha mai segnato più di un solo gol contro la Fiorentina in Serie A.

Nelle ultime otto presenze in Serie A Darko Lazovic ha partecipato attivamente a cinque gol (due reti, tre assist), era stato coinvolto in sole due reti (un gol, un assist) nelle prime 17 presenze del torneo in corso.

27 dei 39 gol di Nikola Kalinic in Serie A sono stati realizzati con la maglia della Fiorentina tra il 2015 e il 2017 – l’attaccante del Verona ha segnato nell’unico precedente contro i viola nel torneo (maggio 2018 con il Milan).

L’esterno della Fiorentina José Callejón ha realizzato quattro gol contro il Verona in Serie A; nella competizione ha segnato di più solo contro la Lazio (sei).

