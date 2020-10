Il Verona ha perso sette delle ultime 11 sfide contro il Genoa in Serie A (2V, 2N), dopo essere rimasto imbattuto in tutte le nove precedenti (4V, 5N).

Il Verona è rimasto imbattuto in 11 delle 13 gare interne contro il Genoa in Serie A (6V, 5N): tra le squadre ospitate almeno 12 volte nel massimo campionato, solo il Cagliari ha vinto meno incontri (uno) in casa dei veneti.

Il Verona potrebbe vincere tutte le prime tre partite casalinghe in una singola stagione di Serie A per la quinta volta nella sua storia, l’ultima risale al 2013/14.

Il Genoa non ha segnato nelle ultime due trasferte di campionato, subendo 11 gol - il Grifone non perde restando a secco di reti in almeno tre partite di fila fuori casa da maggio 2017 (quattro gare, due con Mandorlini e due con Juric in panchina).