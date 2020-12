Verona-Inter, sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona mercoledí 23 dicembre con fischio d'inizio alle ore 18.30. I veneti di Juric si presentano a questa sfida occupando il nono posto della classifica dopo 13 giornate con 20 punti, mentre i nerazzurri di Conte sono secondi a quota 30 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Calciomercato Eriksen al PSG? L'Inter lavora allo scambio con Paredes 3 ORE FA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Colley. All. Juric

Squalificati: Barak

Indisponibili: Benassi, Di Carmine, Favilli, Kalinic, Vieira

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pinamonti, Sanchez, Vecino

Statistiche Opta

L’Inter è la squadra contro cui il Verona ha vinto in percentuale meno gare in Serie A: 7%, quattro successi in 58 partite (min.10 sfide).

Il Verona non ha vinto alcuna delle ultime 18 sfide contro l’Inter in Serie A (4N, 14P), l’ultima vittoria dei veneti contro i nerazzurri nel torneo risale al 1992. I gialloblù non hanno mai infilato una striscia di 19 match senza successi contro una singola avversaria nel massimo campionato.

L’Inter ha vinto sei delle ultime nove gare in trasferta contro il Verona in Serie A (3N), segnando 20 gol nel parziale (2.2 di media a match).

Il Verona ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare interne di Serie A (1N, 2P): non registra quattro partite di fila senza successi in casa nel massimo campionato dal settembre 2019 (sei in quel caso, 2N, 4P).

L'Inter arriva da sei successi di fila in Serie A: i nerazzurri non collezionano sette vittorie consecutive nel corso di un singolo campionato dal novembre 2018, con Luciano Spalletti in panchina.

Con 32 gol nelle prime 13 partite stagionali di Serie A, questo è il miglior inizio a livello realizzativo dell'Inter dal 2009/10 - con più di una rete in questo match, si tornerebbe al 1960/61, quando i centri erano 34 dopo 14 gare.

Gli ultimi sette gol dell’Inter in Serie A sono arrivati tutti nel secondo tempo, tre dei quali firmati da Lukaku.

Ivan Perisic dell'Inter ha preso parte a sei reti nelle sue ultime tre sfide di Serie A contro il Verona, grazie a tre reti e altrettanti assist.

Eddie Salcedo, che ha un trascorso nella Primavera dell’Inter, é l’unico giocatore nato dopo l’1/1/2001 che vanta più di 20 presenze in Serie A (27 in totale per lui).

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku é uno dei tre giocatori dei top-5 campionati europei che dall'inizio della scorsa stagione (2019/20) ha realizzato tutti i rigori calciati tra chi ne ha tirati almeno 9 (Veretout e Oyarzabal gli altri due).

Fantacalcio: i consigli per la 14a giornata di Serie A

Serie A CIES 2020: Eriksen 1° per presenze, Lukaku 6° per minuti giocati 11 ORE FA