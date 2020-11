La Corte d'appello della FIGC ha respinto il reclamo presentato dalla Roma in merito al 3-0 a tavolino assegnato al Verona in seguito al caso Diawara e relativo al match disputato al Bentegodi in occasione della prima giornata di Serie A. La decisione del Giudice sportivo di assegnare la vittoria d'ufficio all'Hellas rimane quindi valida.