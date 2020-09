La Roma ha segnato negli ultimi 22 match contro il Verona in Serie A, solo contro il Bologna i giallorossi hanno fatto meglio nel massimo campionato (29 gare di fila in gol tra il 2000 e il 2018).

Il Verona ha vinto solo una delle ultime 14 sfide casalinghe contro la Roma in Serie A (6N, 7P) - successo per 2-1 nell’ottobre 1996 con Luigi Cagni alla guida.

Il Verona è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette esordi stagionali in Serie A (1V, 5N) - l’unica sconfitta nel parziale è un 1-3 contro il Napoli nel 2017. In più, per la sua quarta stagione consecutiva di Serie A, l’Hellas giocherà la prima giornata in casa.