Verona-Sampdoria, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona mercoledi 16 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I veneti di Juric si presentano a questa sfida occupando il settimo posto della classifica dopo 11 giornate con 19 punti, mentre i blucerchiati di Ranieri sono tredicesimi a quota 11 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Cetin, Kalinic, Vieira

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Thorsby

Indisponibili: Bereszynski, Keita Balde, Gabbiadini

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto l’incontro più recente di Serie A contro il Verona con Claudio Ranieri in panchina: l’ultimo allenatore dei blucerchiati in grado vincere due gare di fila contro i gialloblù nel massimo campionato è stato Sinisa Mihajlovic nel 2014.

Il Verona ha conquistato i tre punti nella sfida interna più recente contro la Sampdoria nell’ottobre 2019 e potrebbe registrare due successi interni consecutivi contro i liguri in Serie A per la prima volta da novembre 1975.

Il Verona ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare interne di Serie A contro la Sampdoria: l’ultima squadra che è rimasta a secco di reti per tre trasferte di fila in casa dei gialloblù nel massimo campionato fu il Piacenza tra il 1997 e il 2002.

Il Verona di Juric è rimasto imbattuto in nove delle 11 gare di questo campionato (5V, 4N), nelle 29 stagioni complessive precedenti di Serie A solo una volta ha fatto meglio a questo punto della stagione: nel 1984/85 con Osvaldo Bagnoli alla guida (0P), stagione dello storico Scudetto.

La Sampdoria ha subito esattamente due reti in ciascuna delle ultime cinque gare di Serie A e potrebbe registrare una serie di almeno sei gare con due o più reti al passivo per la prima volta da febbraio 2016 (quando arrivò a sette, serie più lunga dei blucerchiati in Serie A).

Solo il Rennes (12) ha colpito più legni del Verona (11) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Solo il Torino (cinque reti) ha incassato più gol della Sampdoria (quattro) da giocatori subentrati in questa Serie A, inclusi gli ultimi tre: uno contro il Milan e due contro il Napoli.

Nessuna squadra ha subito meno gol del Verona nel corso dei primi tempi di questo campionato (tre) parziale in cui, però, solo il Genoa (quattro) ha segnato meno dei gialloblù (cinque marcature).

Tra i portieri con almeno 35 presenze nelle ultime due stagioni, solo Jan Oblak (79.6%) e Thibaut Courtois (76.5%) hanno registrato una percentuale di parate migliore di Marco Silvestri del Verona (75.4%) nei cinque maggiori campionati europei.

Il centrocampista della Sampdoria Antonio Candreva ha preso parte a sei gol in nove sfide di Serie A contro il Verona (tre reti, tre assist), inclusa una marcatura nella sua ultima gara contro i gialloblù nella competizione, nel luglio 2020 al Bentegodi (con l’Inter).

