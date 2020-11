Probabili formazioni

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Ceccherini, Cetin, Magnani; Colley, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni, Kalinic. All. Juric

Squalificati: –

Indisponibili: Ruegg, Faraoni, Danzi, Vieira, Benassi, Favilli, Lovato, Lazovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: –

Indisponibili: Chiriches, Romagna, Magnanelli

Statistiche Opta

Dopo aver vinto tre delle prime quattro gare di Serie A contro il Sassuolo (1P), il Verona ha ottenuto appena un successo nelle successive sei contro i neroverdi (2N, 3P).

Il Sassuolo ha vinto tutte le ultime tre gare al Bentegodi in Serie A (tra Verona e Chievo), senza mai subire gol. In generale, questo è lo stadio in cui i neroverdi hanno tenuto la porta inviolata in più incontri esterni nel massimo campionato (cinque).

Dal suo ritorno in Serie A nel 2019/20, il Verona è la squadra che ha pareggiato più incontri nel massimo campionato, ben 16 su 45, il 36% delle gare giocate.

Il Verona ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite interne di campionato, almeno tre in meno di ogni altra squadra che ha giocato più di una gara casalinga in Serie A nello stesso periodo.

Il Sassuolo è la squadra che ha ottenuto più punti rispetto allo scorso campionato dopo sette gare giocate: una differenza di +9. Il Verona è a +3, tra di loro solo il +8 del Milan e il +7 della Sampdoria.

Per la prima volta, il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le prime sette gare stagionali di Serie A (4V, 3N); l’ultima squadra emiliana capace di non perdere nessuna delle prime otto è stata il Bologna nel 1989/90 (perse la prima solo alla nona giornata, concluse il torneo in ottava posizione).

Questa è la sfida tra la miglior difesa (Verona, cinque reti incassate) e il miglior attacco (Sassuolo, 18 gol realizzati come l’Atalanta) di questa Serie A. Nonostante questo, i gialloblù sono la formazione che ha subito più conclusioni (131), mentre ben quattro squadre hanno tirato più dei neroverdi (111).

In gol contro Benevento (doppietta) e Milan, Antonin Barak può diventare il primo straniero ad andare a segno in tre presenze consecutive con il Verona in Serie A da Adaílton, nel dicembre 1999.

Il Sassuolo può diventare la prima squadra contro cui l’attaccante del Verona Nikola Kalinic va a segno con tre maglie differenti in Serie A: finora una doppietta con la Fiorentina nel dicembre 2016 e gol con il Milan nell’aprile 2018.

Jeremie Boga del Sassuolo ha siglato la sua unica marcatura multipla in Serie A contro il Verona, doppietta nel 3-3 dello scorso giugno (realizzata da subentrato): contro nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato.

