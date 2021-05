Finisce 1-1 al Bentegodi il match tra Verona e Spezia. Salcedo sblocca il risultato all'86' portando in vantaggio l'Hellas, i liguri di Italiano trovano il pareggio al minuto 86 grazie a un guizzo di Saponara. Il risultato fa felice la squadra ligure che conquista un punto preziosissimo in ottica salvezza e si porta momentaneamente a +3 sul terzultimo posto. Il Verona di Juric, che cala vistosamente nel finale dopo avere giocato una buonissima gara per un'ora, interrompe la striscia di 4 sconfitte di fila.

Il tabellino

VERONA-SPEZIA 1-1

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani (77' Gunter), Dimarco; Faraoni, Sturaro (46' Tameze), Barak, Lazovic; Salcedo (65' Ilic), Zaccagni (60' Bessa); Lasagna (60' Kalinic). All.: Juric.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore (66' Leo Sena), Ricci (83' Acampora), Estevez; Verde (67' Agudelo), Nzola, Gyasi (83' Saponara). All.: Italiano.

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

GOL: 46' Salcedo (V), 86' Saponara (S).

ASSIST: Lazovic (V, 1-0), Agudelo (S, 1-1).

AMMONITI: Zaccagni, Dawidowicz, Sturaro (V), Nzola (S).

NOTE - Recupero 2'+3'.

L'esultanza di Eddy Salcedo, Verona-Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca 8 in momenti chiave

1' SUBITO LASAGNA! Gran sinistro dal limite dell'attaccante del Verona dopo una quindicina di secondi: Provedel si distende e respinge. Che avvio dell'Hellas!

26' PARATONA DI PROVEDEL! Cross di Lazovic dalla sinistra, Salcedo a centro area anticipa tutti e incorna a botta sicura: straordinario il riflesso del portiere dello Spezia che respinge con il corpo.

43' SPEZIA VICINO AL GOL! Gran destro di Estevez dalla distanza: palla che esce di poco sfiorando l'incrocio dei pali.

47' pt. PALO DI SALCEDO! L'attaccante del Verona si avventa su una punizione calciata da Dimarco e colpisce con il destro da due passi dopo un'uscita a vuoto di Provedel: la conclusione si stampa sul palo. Arriva proprio allo scadere l'occasione più clamorosa di questi primi 45 minuti di gioco.

46' GOOOOOLLLL DEL VERONA! SALCEDO! 1-0! Perfetto cross di Lazovic dalla sinistra e incornata vincente di Salcedo che da due passi non dà scampo a Provedel. Assist di Lazovic. Hellas avanti!

51' TRAVERSA DI DIMARCO! Punizione a giro col sinistro: Provedel sfiora il pallone e lo manda sul legno superiore. Hellas a un passo dal raddoppio!

54' VERDE, CHE OCCASIONE! Batti e ribatti in area di rigore del Verona, la palla arriva sul sinistro di Verde che calcia alle stelle da ottima posizione. Partita molto divertente adesso.

86' GOOOOOLLLLL DELLO SPEZIA! SAPONARA! 1-1! Agudelo in verticale per Saponara che brucia Ilic e batte Silvestri in diagonale. Il pallone finisce tra le gambe del portiere dell'Hellas. Assist di Agudelo. Di nuovo parità a Verona.

