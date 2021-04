Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Squalificati: Ceccherini

Indisponibili: Lovato, Veloso, Vieira

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ramos, Mattiello

Statistiche Opta

Il Verona ha perso solo una delle ultime nove sfide contro lo Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (0-1 in cadetteria nel 2017) - completano sei successi e due pareggi.

Su 15 confronti in casa del Verona tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, lo Spezia ha ottenuto una sola vittoria, perdendo in 10 occasioni e registrando quattro pareggi.

Il Verona ha perso sette delle ultime otto partite di Serie A (1V), incluse le quattro più recenti: non registra una striscia di almeno cinque sconfitte di fila nella competizione dal maggio 2018.

Il Verona ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro squadre neopromosse, tenendo la porta inviolata nella più recente (3-0 v Benevento) - non registra due clean sheet di fila contro formazioni provenienti dalla cadetteria dal gennaio 2002 (v Piacenza e Venezia in quell'occasione).

Lo Spezia è rimasto a secco di gol nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa: in questa Serie A non ha ancora registrato due gare consecutive senza reti all'attivo.

Nessuna squadra ha beneficiato di più autoreti del Verona in questa Serie A (quattro), mentre lo Spezia non ha ancora avuto autogol a favore in questo campionato.

Verona (107) e Spezia (110) sono due delle tre squadre che hanno effettuato meno tiri nello specchio nella Serie A 2020/21 - peggio di loro solo il Genoa, con 99.

Kevin Lasagna ha realizzato cinque reti in 25 sfide di Serie A contro squadre neopromosse: tuttavia ha segnato un gol nell'unica di queste gare giocate con la maglia del Verona (v Benevento a marzo).

Mattia Zaccagni ha segnato il gol della vittoria nell'1-0 del Verona contro lo Spezia all'andata - nel girone d'andata ha preso parte a 10 gol in 19 presenze (cinque reti, cinque assist), mentre non ha messo lo zampino in alcuna marcatura nelle 12 gare giocate nel girone di ritorno.

Daniele Verde è un ex della partita avendo vestito la maglia del Verona nella Serie A 2017/18 in 30 occasioni, siglando il primo gol nel massimo campionato nel derby contro il Chievo nell’ottobre 2017 - è l'unico giocatore dello Spezia ad aver segnato più di una rete nel mese di aprile (due).

