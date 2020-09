Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Benassi, Barak; Di Carmine. All. Juric

Calciomercato Calciomercato, Serie A 2020/2021: acquisti e cessioni delle 20 squadre IERI A 22:28

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Danzi, Empereur, Lazovic, Magnani

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Coulibaly, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mandragora, Stryger Larsen, Jajalo

Statistiche Opta

Il Verona non segna da cinque partite di Serie A contro l'Udinese: l'ultima squadra a restare a secco per sei gare consecutive contro una singola avversaria nella competizione è stata proprio l'Udinese, con la Lazio tra il 2015 e il 2018.

L'ultimo gol del Verona contro l'Udinese in Serie A è stato di Pazzini nell'ottobre 2015, mentre l'ultima vittoria gialloblù risale al dicembre 2014 (2-1 con reti di Toni e Christodoulopoulos).

Il Verona non trova il successo interno contro l'Udinese nel massimo campionato dall'aprile 2002: 1-0 firmato Mario Frick, con Alberto Malesani sulla panchina veneta.

Considerando il 3-0 a tavolino ottenuto contro la Roma, il Verona non ha subito gol nel primo turno di campionato; soltanto una volta i gialloblù non hanno incassato reti nei primi due match stagionali nella loro storia in Serie A: nel 1991/92 (vs Roma e Sampdoria).

L’Udinese ha vinto la prima gara dello scorso campionato contro il Milan; solo una volta i friulani hanno ottenuto due successi di fila all’esordio stagionale di Serie A: nel 2014/15 e 2015/16.

L’Udinese ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire reti; l’ultima volta che i friulani hanno messo in fila tre successi esterni consecutivi mantenendo la porta inviolata in ciascuno di questi risale a marzo 2011.

Nel 2019/20, l'Udinese è stata la prima squadra a non aver ricevuto alcun rigore a favore in una stagione di Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2005/06), e anche l’unica nei top-5 campionati europei 2019/20 senza alcun tiro dal dischetto.

Nessuna squadra ha collezionato più ‘clean sheet’ dell’Udinese nello scorso campionato di Serie A (14, al pari dell’Inter).

L’esterno del Verona Marco Davide Faraoni ha disputato due stagioni con l’Udinese in Serie A, per un totale di 16 partite; ai friulani ha anche rifilato un gol, quello decisivo nel successo per 2-1 alla Dacia Arena, nell’aprile 2018, con il Crotone.

L’unica sfida in cui l’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna ha sia segnato che fornito un assist nella sua carriera in Serie A è quella del dicembre 2017, proprio contro il Verona (4-0 per i friulani il finale).

Fantacalcio: i consigli per la 2a giornata di Serie A

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/09) IERI A 20:55