Grosso sospiro di sollievo in casa Juventus e Milan. Almeno per ora. Dopo l'affaire Vida, sostituito mercoledì durante Turchia-Croazia per positività al covid, i tamponi effettuati da Demiral, Calhanoglu e il gruppo squadra turco hanno dato tutti un responso negativo. Ora si attende il secondo test. Al contrario, per i croati sono ore di snervante attesa. Tutta la nazionale, con 6 giocatori della Serie A, sta aspettando. Brozovic, Perisic, Pasalic, Rog, Kalinic e Badelj. Tutti a rischio dopo mercoledì. In particolare Marcelo Brozovic, immortalato sui social con Vida sulle spalle in allenamento. Radja Nainggolan ha provato a riderci su, commentando con un: "Molto positivo...", però la tensione è tanta.

Nel mentre, la federazione croata ha provato a giustificare l'accaduto.

"Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi ai test di lunedì in vista della partita con la Turchia, mercoledì mattina è stato effettuato un altro giro di tamponi per la partita con la Svezia. La federazione ha ricevuto i risultati dopo la mezzanotte ora locale e questi mostrano la positività al Covid di Vida. Lo staff medico della nazionale croata ha ricevuto le prime informazioni all’intervallo di un risultato potenzialmente positivo. Questa è una procedura comune e un risultato 'sospetto' viene ri-testato per conferma".

Insomma, un problema di ritardi. Ma la frittata rimane. L’Inter è in continuo contatto col medico croato Nemec, tra l’altro capo della commissione Covid della Uefa. Vida è in isolamento, il resto della squadra resta in isolamento fiduciario nel ritiro: tutti soli nelle stanze, per mangiare e riposare.

