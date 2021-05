Arturo Vidal arricchisce ulteriomente il palmares personale con un altro Scudetto. Il 33enne centrocampista cileno può infatti fregiarsi del titolo di campione d'Italia per la quinta volta in carriera: al trionfo di questa stagione con l'Inter vanno infatti aggiunti i 4 Scudetti conquistati dal 2012 al 2015 quando indossava la maglia della Juventus. Ma il dato statistico più emblematico è questo: nelle ultime 10 stagioni Vidal ha vinto 9 volte il titolo nazionale (4 con la Juventus, 3 col Bayern Monaco, uno col Barcellona e uno con l'Inter). Dal 2012 a oggi solo in un'occasione (precisamente nella stagione 2019-20) il cileno non ha chiuso il campionato da primo della classe.

Lo Scudetto interista di Vidal è arrivato al termine di una stagione che, per la verità, non l'ha visto tra i grandi protagonisti nonostante il suo acquisto della scorsa estate era stato considerato fondamentale per le idee di calcio di Antonio Conte: Vidal finora ha collezionato 23 presenze in Serie A (con uno score di un gol e 2 assist) ma è di fatto sparito dall'undici titolare nella seconda e decisiva metà del campionato.

