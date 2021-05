La corsa Champions entra nel suo ultimo chilometro, è il momento della resa dei conti. In gara per gli ultimi 2 posti disponibili ci sono 3 squadre: Milan Juventus . Si deciderà tutto all'ultima giornata con rossoneri e azzurri ancora padroni del loro destino: se vincono rispettivamente contro Atalanta e Verona possono festeggiare a prescindere da quale sarà il risultato della Juventus a Bologna. I bianconeri, invece, hanno l'obbligo di conquistare i 3 punti e devono sperare in un passo falso di Milan o Napoli. Ecco tutte le combinazioni possibili dell'ultima giornata.