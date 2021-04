Il comunicato della UEFA

"In conformità con l’articolo 31 (comma 4) delle regole disciplinari dell’Uefa, è stato nominato oggi un Ispettore Etico e Disciplinare per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare Uefa da parte di Zlatan Ibrahimovic per avere un presunto interesse finanziarioin una società di scommesse. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito".

Cosa rischia?

Se le accuse venissero confermate, Ibrahimovic rischia da una multa fino all’eventuale sospensione da tutte le attività legate al calcio per un massimo di tre anni.

