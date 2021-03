L'uragano Ibrahimovic si è già abbattuto sul Festival di Sanremo, che se non altro sarà ricordato anche per l'edizione in cui Ibra è stato ospite di Amadeus e Fiorello: ha parlato di tutto nella conferenza stampa di presentazione della vigilia, dai suoi infortuni al bisticcio mediatico con LeBron James, dal duetto con Mihajlovic (già ampiamente annunciato) alla lite nel Derby con Lukaku. E ha messo in chiaro anche che il cachet che percepirà in queste serate andrà interamente in beneficenza.