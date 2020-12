Il Milan chiude il 2020 da primo in classifica e non avrebbe potuto farsi regalo migliore per Natale, in un anno decisamente particolare. Uno dei massimi artefici della vetta della nostra Serie A è Zlatan Ibrahimovic che intervistato dal Corriere della Sera, parla del suo Milan, dei suoi compagni di squadra e della sua famiglia.

"Amo Milano, eh sì, quanto si vive bene! Dieci anni fa non era così: l’ho ritrovata più gioiosa, vivace, internazionale. La pandemia ha bloccato quasi tutto ma io dico che è soltanto una parentesi. Questa città poi riparte. Adesso ho scoperto anche il panettone a più gusti, è strepitoso, però lo posso solo assaggiare"

Così Ibra che non nasconde di essere stato più in Italia che in Svezia nell’ultimo decennio ma tra le gioie rossonere anche la mancanza della famiglia, che non vede spesso causa Covid e campionato intenso.

Se mi manca la famiglia? Tantissimo. Ma proprio tantissimo. Sono allo stremo, non ne posso più. Vorrei stare con mia moglie e con i miei figli Maximilian e Vincent, che hanno 14 e 13 anni e vivono in Svezia. Andare a trovarli? Ma figurati, ci ho provato. Pioli, il mister, mi ha risposto che non mi posso muovere e che ho famiglia anche a Milanello: dice che lì ho 2 ragazzi ma qui ne ho 25 e hanno bisogno di me

Anche perché Ibra a Milanello è un allenatore in campo, a livello fisico, tattico ma anche mentale. E a chi dice che gli abbiano dato la camera di Berlusconi, lui risponde scherzando: "Non esageriamo, però sì… mi trattano da comandante"

"Impazzisco se un compagno sbaglia un passaggio? Sempre, anche in allenamento. Il problema è chi non si arrabbia. E se faccio un errore io? Io non sbaglio mai. Vabbè, se la prenderanno con me, che problema c’è? Magari con un gesto, una parolina, uno sguardo. Ogni giocatore ha il suo modo di arrabbiarsi. Meglio. Si prende una responsabilità, sente che è tutto importante"

Buoni propositi per l’anno nuovo? "Intanto dobbiamo cominciare bene il 2021. Poi andare avanti una partita alla volta, come fosse allo stesso tempo la prima e l’ultima della vita. Lo dico in un altro modo? Avere voglia. Di più, avere fame: sempre, tutti i giorni, ogni momento. Scudetto? La squadra deve avere il coraggio di sognare. E io dico che può e vuole fare ancora di più"

E che futuro sul piano personale?

Continuerò a giocare finché riuscirò a fare quello che sto facendo adesso. L'età esiste? No, non esiste. È tutta e soltanto una questione di testa. Buone feste a tutti

