Sette partite, tra campionato e Coppa Italia, tra il 6 e il 23 gennaio. Un vero e proprio tour de force quello che vede protagonista, suo malgrado, il terreno di San Siro, sottoposto a uno stress la cui conseguenza è sotto gli occhi di tutti: il manto erboso del Meazza, infatti, diventa giorno dopo giorno sempre più irregolare e presenta un po' dappertutto inquietanti chiazze marroni. L'ultimo esempio in ordine cronologico è stato il match tra Inter ed Empoli valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andato in scena mercoledì sera. A fine partita, intervistato da Mediaset, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non ha usato giri di parole parlando delle condizioni del terreno di San Siro: "Purtroppo abbiamo questa problematica sia noi che il Milan da quasi un mese e mezzo, speriamo si possa fare qualcosa durante la sosta. Va preso qualche provvedimento perché si fatica, penso sia stato penalizzato pure l'Empoli. Negli ultimi due mesi il manto erboso ha presentato qualche problema".

Il tour de force di San Siro a inizio 2022

Data e partita Competizione 6 gennaio, Milan-Roma Serie A 9 gennaio, Inter-Lazio Serie A 13 gennaio, Milan-Genoa Coppa Italia 17 gennaio, Milan-Spezia Serie A 19 gennaio, Inter-Empoli Coppa Italia 22 gennaio, Inter-Venezia Serie A 23 gennaio, Milan-Juventus Serie A

Fikayo Tomori lascia il campo per infortunio durante il primo tempo di Milan-Genoa - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

Da Tomori a Correa, l'incubo infortuni

mettere in relazione gli infortuni dei due giocatori con le condizioni del campo di San Siro sarebbe certamente affrettato e tendenzioso ma è un dato di fatto che, al di là dei singoli episodi, l'incolumità fisica dei giocatori venga messa decisamente più a rischio su un campo del genere, pieno di buche e di irregolarità. Nell'arco di tempo preso in considerazione Milan e Inter hanno dovuto fare i conti anche con due pesanti infortuni: in casa rossonera Tomori ha dovuto lasciare il campo durante il primo tempo del match di Coppa Italia contro il Genoa per un problema al menisco del ginocchio sinistro ( circa un mese di stop per lui ), Correa ha lasciato il terreno di gioco in lacrime dopo 5 minuti contro l'Empoli mercoledì sera, sempre in Coppa Italia, per un problema muscolare . Attenzione:ma è un dato di fatto che, al di là dei singoli episodi, l'incolumità fisica dei giocatori venga messa decisamente più a rischio su un campo del genere, pieno di buche e di irregolarità.

"In questo periodo, per il clima, i terreni non possono essere dei migliori - le parole piuttosto concilianti di Stefano Pioli dopo Milan-Genoa -. Non credo che l'infortunio di Fik (Tomori, ndr) sia riconducibile al terreno. I troppi impegni non permettono un intervento. Dopo la sosta speriamo di giocare su un terreno più pulito, per essere più veloci".

Joaquin Correa a terra dopo l'infortunio rimediato durante Inter-Empoli - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

Lo scherzo del calendario

A dare allo scenario un tocco ancora più grottesco ci ha pensato il calendario che farà giocare Inter e Milan in casa nello stesso turno di campionato e a poco più di 24 ore di distanza l'una dall'altra, un fatto più unico che raro: il prossimo turno di campionato prevede infatti Inter-Venezia sabato 22 alle ore 18 e Milan-Juventus domenica 23 alle 20.45. Di certo non il modo migliore per aiutare San Siro, i giocatori e - di conseguenza - lo spettacolo.

