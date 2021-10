Un ritorno significativo, in una partita significativa. È noto alla cronaca per un episodio spiacevole, l’essere stato aggredito con un pugno, il 26 settembre durante Oleggio Castello-Carpignano , match della Prima categoria piemontese. ​Andrea Felis, il fischietto colpito dall’allenatore degli ospiti Giovanni Alosi (squalificato 5 anni), è tornato in campo in un match d’eccezione: l'amichevole tra Juventus e Alessandria, al Training Center della Continassa.

Prima del match al direttore di gara è stata consegnata una targa, per celebrare la partita e tutto ciò che rappresenta per lui. Era già tornato in campo il 3 ottobre nella gara del Campionato giovanile Pro Vercelli - Pro Sesto alla presenza del Presidente dell'AIA Alfredo Trentalange. Adesso la Juventus, sicuramente un grande attestato di stima per poter ripartire e proseguire a gonfie vele la propria carriera.

