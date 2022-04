Le bandiere sventolano e seducono sempre, soprattutto quando i "pennoni" scricchiolano. E la Juventus flette, sferzata dall’incubo degli "zero titoli". Dieci anni dopo. Era il 2012: presidente, Andrea Agnelli; allenatore, Antonio Conte. Alessandro Del Piero vinse il suo ultimo Scudetto, il primo dei nove consecutivi. Passerella d’onore e gol con l’Atalanta. Proprio Andrea l’aveva "licenziato" in diretta a un’assemblea dei soci, anticipando che il capitano ("nella Juventus giocherei persino gratis") avrebbe chiuso lì.

Ergo: difficile pensare a un futuro con i due assieme. O l’uno o l’altro. Maurizio Arrivabene. Osannato. La maggior parte dei tifosi lo adora, lo zoccolo duro gli rimprovera giudizi tiepidi su Calciopoli. Pinturicchio era allo Stadium, sabato scorso, in occasione di Juventus-Bologna . Invitato, parola di. Osannato. La maggior parte dei tifosi lo adora, lo zoccolo duro gli rimprovera giudizi tiepidi su Calciopoli.

Cosa fa Del Piero oggi

Corriere della Sera' a 'Mediaset', Avrebbe bisogno di un Giampiero Boniperti, per studiare il mestiere: i tempi, però, sono cambiati e il ruolo di Boniperti, a naso, toccherebbe a lui. Le indiscrezioni, dal 'a '', s’intrecciano, si sgomitano I tweet di Lapo sui non più "allegri" hanno scatenato la fantasia. Del Piero vive a Los Angeles, ha preso il patentino di allenatore a Coverciano, commenta il calcio per Sky. Molto diplomatico, con frecciate "al curarino". Ha 47 anni. C’è chi cita il naufragio di Francesco Totti alla Roma, e chi il salvataggio di Paolo Maldini: costola laboriosa del Milan («voto 8», secondo Franco Ordine), dopo aver cominciato da "uditore" all’epoca di Leonardo e quindi, via Leonardo, da protagonista con Zvone Boban ieri e Frederic Massara oggi.

Una Juve con Del Piero

Dunque, via Pavel Nedved. Leggo titoli come "presidente onorario". Sanno di vaselina, li preferirei più concreti, meno ambigui. C’è poi il nodo del mister. Servirà una chiarezza chirurgica. John Elkann ha deciso di cambiare rotta e ha scelto "Arrivamaluccio" come amministratore-tagliatore. Del Piero, nell’eventualità di un ribaltone, non potrà che essere responsabile dell’area prettamente sportiva.Leggo titoli come "presidente onorario". Sanno di vaselina, li preferirei più concreti, meno ambigui. C’è poi il nodo del mister. Massimiliano Allegri ha firmato fino al 2025 , per nove milioni a stagione. E’ più blindato di Andrea, che gli aveva affidato (sbagliando) la ricostruzione. Quali sono i suoi rapporti con il campione? E al campione piace? Dai pulpiti televisivi ho colto più vecchi merletti che arsenico.

Nei panni di Del Piero non accetterei mai una carica di "rappresentanza", di ambasciatore. Lo è già a prescindere, nel mondo e per il mondo Juve. Fatti, non parole. Nello stesso tempo, subentrare in frangenti così scabrosi, così burrascosi sollecita una domanda: privo di gavetta, sarebbe in grado di cavalcarli? Il miele preventivo non garantisce dal fiele dell’insuccesso. Noi italiani vorremmo fare le rivoluzioni senza sporcarci neppure il colletto della camicia; viceversa, richiedono sangue, sudore e lacrime, alla Winston Churchill. Del Piero è un’ipotesi troppo suggestiva per non essere trattata con cautela. A Napoli dicono che "nessuno nasce imparato". Appunto. E se c’è una società che non può concedersi il lusso di buttarsi per scommessa nelle mani di una storia, anche se la "sua" storia, questa società è la Juventus. A meno che non salti per aria tutto.

