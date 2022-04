‘Ma quello è Del Piero, grande Alex tu sei Dio’. Forse basta questa reazione enfatica di alcuni tifosi fuori dall’Allianz Stadium, per spiegare cosa significhi per gli juventini, circa 10 anni dopo il suo addio alla maglia bianconera, ritrovare Alessandro Del Piero di nuovo a Torino in tribuna a godersi una partita dal vivo della Vecchia Signora.

A Torino insieme con i ragazzi della sua Juventus Academy di Los Angeles, in tutto un centinaio di persone tra ragazzi, genitori e accompagnatori, Pinturicchio ha gravitato per diversi giorni nella città in cui è stato protagonista per quasi 20 anni di carriera, scrivendo pagine leggendarie della storia bianconera, svolgendo una ‘training experience’ nei campi di allenamento di Vinovo e Cantalupa, e che aveva come piatto forte anche la visione della partita Juve-Bologna (qui la DIRETTA SCRITTA ) dallo stadio.

Alex Del Piero posa con la maglia della Juventus e la sua numero 10, Juventus-Bologna, Getty Images Credit Foto Getty Images

L’Academy di Del Piero ha acquistato i biglietti in tribuna Sivori per tutta la comitiva e a guidare la carovana c’è ovviamente l’ex capitano bianconero in persona che, immortalato in un breve video postato dai social della Juventus, non ha nascosto la propria gioia per questo ritorno a casa: “Eccomi qui. Felice di tornare a casa”.

10 anni dopo l'addio alla Juve, 5 anni dopo l'ultima volta allo Stadium con la Nazionale Cantanti

Poco meno di 5 anni dopo la Partita del Cuore fra la nazionale cantanti e una selezione di campioni e 3625 giorni dopo quel 13 maggio 2012, in cui a margine della festa scudetto e del successo contro l’Atalanta, si consumò l’ultima partita in maglia bianconera: Del Piero torna nel suo stadio per assistere a una partita della squadra di cui è stata la bandiera per due decenni.

Presentato dallo speaker nel prepartita di Juventus-Bologna, Del Piero si è affacciato dalla Tribuna Autorità - con le braccia alzate - prendendosi la standing ovation del suo pubblico che lo ha osannato per un minuto abbondante al grido di 'Un capitano, c'è solo un capitano'.

