Calcio

Allegri alla vigilia di Juventus-Bologna: "Champions? Servono ancora 10 punti. E occhio alla Fiorentina"

SERIE A - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla stagione bianconera nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Bologna. La squadra del tecnico toscano è ancora in corsa per la Coppa Italia (semifinale contro la Fiorentina) e per un posto nella Champions League dell'anno prossimo.

00:00:54, 35 minuti fa