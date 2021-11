"Contro il Chelsea la partita che dovevamo vincere l'abbiamo vinta all'andata a Torino. Dispiace perché fare queste brutte figure alla Juventus non va bene, fino al 55' però la partita è stata in equilibrio". In conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri torna sul pesante 0-4 rimediato martedì sera dai bianconeri a Stamford Bridge in Champions League. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, meglio di quello che avevamo fatto a Torino contro di loro - dice il tecnico della Juve -. L'obiettivo di qualificarci agli ottavi l'abbiamo raggiunto e ora abbiamo questo mese importante per cercare di rimanere attaccanti in campionato e rosicchiare qualche punto".

Gli infortunati e Dybala

"Dybala è in buona condizione e credo partirà dall'inizio. Chiellini e Bernardeschi hanno lavorato con la squadra e sono disponibili per l'Atalanta. De Sciglio sarà disponibile da martedì. Ramsey ha un problema al flessore. Non ho ancora deciso chi giocherà tra Pellegrini e Alex Sandro".

Sull'Atalanta

"All'Atalanta vanno fatti i complimenti perché sono anni che ottiene risultati importanti. Sarebbe bello se tutte le squadre italiane passassero agli ottavi di Champions. Le partite contro di loro sono sempre complicate, sono una squadra fisica che concede. Dobbiamo essere bravi sia in fase offensiva che difensiva. Contro le squadre di Gasperini è fondamentale il lavoro del centravanti, chiunque sia. Se può farlo Dybala? Sì, perché con l'Atalanta chi sta davanti deve fare anche il regista".

Sul momento di Chiesa

"Con la Lazio ha fatto una bella partita, ha avuto occasioni per fare gol secondo le sue caratteristiche. Col Chelsea la gara era diversa, ha fatto delle buone cose lo stesso. Come tutti ha bisogno di lavorare per migliorare in certe situazioni, ma sono contento di quello che sta facendo. Con o senza Dybala la sua posizione non cambia".

"Ci vuole un po' di pazienza"

"Quando ho parlato col presidente lui mi ha chiesto di tornare e di lavorare insieme alla società per cercare di far tornare la Juventus a essere sostenibile e a fare i risultati. Poi vedremo quanto tempo ci vorrà, noi facciamo il possibile perché accada. Era impensabile che la Juventus continuasse a vincere per vent'anni, il campionato è tornato equilibrato. Ci vuole un attimo di pazienza. Sicuramente potevamo fare meglio, ce lo auguravamo".

"La differenza reti fa vincere i campionati"

"Quello che ci penalizza è la differenza reti che è un dato inconfutabile. Magari ora faremo 4 gol a partita, non lo so. I gol nelle gambe li abbiamo, in questo momento ne abbiamo fatti meno. Quelle che ci stanno davanti hanno subito i nostri stessi gol, ma ne hanno fatti molti di più. Il calcio è cambiato ma c'è una cosa che non cambia: la differenza reti che è quella che ti fa vincere i campionati. Poi divento anche noioso, ma i campionati si vincono così".

