Max Allegri non corrono, visto che – pur chiudendo a quota 70 punti – il quarto posto e la qualificazione in Champions League l’hanno ottenuta con largo anticipo. Per trovare una Juventus capace di non fare risultato pieno in nessuna delle ultime quattro partite ufficiali della stagione bisogna tornare indietro a 11 anni a quando la Juventus di Delneri chiudeva al 7° posto in classifica senza nemmeno le coppe. Un pericolo che i bianconeri dinon corrono, visto che – pur chiudendo a quota 70 punti – il quarto posto e la qualificazione in Champions League l’hanno ottenuta con largo anticipo.

Però la convinzione di tutti è che una stagione così (senza nemmeno un trofeo portato a casa) non dovrà essere ripetuta e per provarci necessariamente servirà anche intervenire sul mercato, dove la società sembra intenzionata a mettere elementi d’esperienza per tornare a giocare fino in fondo per lo Scudetto.

Max Allegri (Allenatore Juventus)

C'eravamo allenati un giorno e mezzo, c'era gente che non s'era allenata. Abbiamo concluso degnamente l'annata, ora pensiamo velocemente al prossimo anno. I nomi per il mercato d’estate? Sono contento perché abbiamo unità d'intenti. Abbiamo tanti giocatori, diversi dovranno uscire. Chiellini ha smesso, Bernardeschi e Dybala sono a fine contratto. Poi c'è il mercato ma va fatto tutto con calma e lucidità. La squadra va sistemata con calma. Di Maria? Ogni giorno escono tanti nomi, da lunedì iniziamo a pensare a come sistemare la squadra. La base buona c'è, dovremo far meglio.

"5 giovani titolari ci sono già, esperienza e malizia servono"

"Se servono elementi esperti? Negli undici ci sono già dei giovani, ne abbiamo cinque. Vlahovic, Locatelli, De Ligt, Chiesa, poi Miretti ha fatto gare buone. La squadra cresce, è normale che all'interno della squadra serve un mix altrimenti con tutti giovani è più difficile vincere. Esperienza e malizia ci vogliono. De Ligt ha tante gare nelle gambe, Vlahovic e Locatelli si sono inseriti bene. Servirà equilibrio nella squadra. La rivoluzione non dovrà essere marcata. Però c'è un fattore psicologico: abbiamo fatto una rincorsa e siamo arrivati alla gara con l'Inter giocandoci qualcosa di importante. 83 punti non bastavano, vedremo se il Milan arriverà a 86 ma detto questo, perso con l'Inter, abbiamo giocato con 12 giocatori per tre mesi. Questi 70 punti sono falsi, non dicono la verità sulla squadra: quando raggiunti l'obiettivo, qualcosa viene a mancare. Sono 70 punti falsi ma per tornare a vincere serve fare di più”.

