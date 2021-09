Sono abbastanza arrabbiato, la squadra ha fatto un bel primo tempo concedendo solo un tiro da lontano al Milan. Abbiamo rischiato addirittura di perderla nonostante fino al pareggio fossimo in totale controllo. Purtroppo abbiamo perso attenzione e determinazione, basta vedere l'angolo dove abbiamo preso il gol: c'è stata troppo sufficienza". Con queste parole, pronunciate ai microfoni di DAZN, il tecnico della Ho sbagliato i cambi, forse dovevo mettere gente più difensiva". ". Con queste parole, pronunciate ai microfoni di DAZN, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta l'1-1 contro il Milan allo Stadium. L'allenatore livornese recita anche un mea culpa: "".

"Passi avanti, ma dobbiamo migliorare"

"Dobbiamo migliorare anche se la squadra ha fatto un passo in avanti. La cosa che bisogna apprendere velocemente è che in queste partite nel momento finale devi essere tosto e cattivo, devi giocare meglio: questo fa parte della crescita di alcuni giocatori. Era importante fare un risultato positivo, il Milan in caso di vittoria ci avrebbe allontanato. Il pareggio lascia inalterato il loro vantaggio. Ma bnisogna capire che qui si gioca per vincere i campionati e non si possono pareggiare queste partite".

Sulla prova di Dybala

"Paulo è molto bravo nel cucire il gioco, anche Morata ha fatto molto bene. Nel secondo tempo forse dovevano mettersi più a disposizione ma ripeto che la cosa che mi fa arrabbiare sono gli ultimi quindici minuti. Queste partite devi portarle a casa con le buone o con le cattive. Per fortuna l'arbitro ha fischiato la fine sennò la potevamo perdere, nessuno si ricorda della buona prestazione ma che abbiamo lasciato due punti per strada".

Sul 4-3-3 come modulo del futuro

"A voi piacciono tanto i moduli, ma quando arrivi a 15 minuti dalla fine non ci sono moduli che tengono, devi difendere con il coltello tra i denti altrimenti non vinci".

