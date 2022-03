Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla viglia della sfida contro la Salernitana. Tanti temi toccati, tra le polemiche con lo spogliatoio a quanto accaduto in settimana con il Villarreal. Questi i temi principali toccati da Allegri in conferenza stampa.

Sulla Salernitana

La salernitana è diversa da quella dell’andata, ha fatto buoni risultati e gioca meglio. Dobbiamo subito cancellare l’eliminazione dalla Campione e chiudere questo periodo nei migliori dei modi per cercare di rimanere a tre punti dall’Inter e giocarsi lo scontro diretto in casa”.

Sul caso Dybala e il presunto litigio

Hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Non è successo niente, hanno capito e sono stati bravi. Dopo l’allenamento di sta mattina si rimane in ritiro perché domani è una partita delicata e stiamo tutti insieme, ci riposiamo e siamo sereni. Nessuna discussione. Richiesta inopportuna? Sono stato giocatore anch’io, ogni tanto un po’ di casino ci serve altrimenti restiamo piatti. L’altra sera ho pensato che eravamo troppo piatti. Dopo il Villarreal serviva il pretesto per fare un po' di 'casino', va bene così".

Sulla questione stagione fallimentare

"Niente da chiarire, assieme alla società stiamo facendo un percorso e abbiamo messo delle buone basi. Credo che siamo sulla buona strada e abbiamo trovato anche una scorciatoia. per distruggere ci vuole poco e bisogna quindi stare molto attenti. Noi siamo passati da una situazione molto pericolosa quando alle 22:30 del 6 gennaio eravamo a meno 10 dall'Atalanta (dato errato, la Juventus si trovava a -3 dai bargamaschi n.d.r.) e lì siamo stati bravi e fortunati, cosa che non ci è capitata con il Villarreal. Martedì non eravamo la squadra che poteva vincere la Champions, giovedì è tutto da rifare, è fallimento. Voi dovete scrivere queste cose, noi dobbiamo rimanere lucidi. Non è che martedì c'è un valore e giovedì un altro. Abbiamo giocato bene in un ottavo di finale, quante palle gol vuoi creare in un ottavo di finale? Le ciambelle non è che vengono sempre col buco. Chiaro che nessuno si aspettava una sconfitta per 3-0, il calcio è questo. Come è successo a Madrid col PSG. Il positivo è che dopo la sosta avremo tutti i giocatori a disposizione, eccetto Chiesa e McKennie".

Sul 4° posto, può bastare per non definire la stagione fallimentare?

"A me quelli che giudicano sanno di poco. Io assieme alla società devo guardare, mi hanno chiamato per questo, alla costruzione di un lavoro lungo quattro anni. Abbiamo accorciato un po' i tempi grazie al mercato di gennaio e ora faremo valutazioni su come migliorare ancora. Se per voi il quarto posto è un fallimento fate bene a scriverlo. Il vecchio detto a calcio: chi vince è un bravo ragazzo, chi perde... Non è che c'è da spaccare l'atomo, c'è da vincere le partite partendo dalla valutazione di quello che si ha a disposizione. Ora cerchiamo di battere la Salernitana che non è facile. Soprattutto per avere l'ambizione di giocare lo scontro diretto a meno tre con l'Inter".

Sul futuro

"Sappiamo benissimo con la società cosa fare, abbiamo idee chiare e stessa linea. Ora però questa roba qui non conta, ho questi giocatori di cui sono orgoglioso. Abbiamo dieci partite in cui fare il massimo e vedere poi dove siamo arrivati. Però non cambio le mie valutazioni, magari un anno si può andare meglio e un anno peggio. I giocatori si sono messi tutti a disposizione e guai a chi li tocca. Ora bisogna mettere da parte tutto e pensare a queste partite, innanzitutto domani perché non vorrei rovinarmi la sosta. Dopo l'eliminazione siete usciti dalla Champions anche voi, vi piaceva anche quello eh... Andare in trasferta, avere due giorni. Siamo dispiaciuti anche per voi. Domani deve essere bella".

