Calcio

Allegri e il dubbio difesa a 3 con il Milan: "Non si può? Allora niente. Faccio ciò che vi piace..."

SERIE A - Nella conferenza stampa di Max Allegri alla vigilia di Juventus-Milan c'è stato spazio anche per un esilarante siparietto coi giornalisti in sala stampa sull'ipotesi di difesa a 3: "Domani giocano due fra Chiellini, Bonucci e De Ligt a meno che non si giochi a 3 dietro. Non si può? Allora niente... Basta che me lo dite, io faccio quello che vi piace".

00:00:24, 12 minuti fa