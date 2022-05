Massimiliano Allegri nel suo primo ciclo quinquennale di successi alla guida della Juventus: oggi però che l’ex difensore toscano non gioca più e si è trasformato in uno dei talent di DAZN, l’ex nazionale azzurro si è divertito ad intervistare il suo ex tecnico che ha raccontato la sua idea di calcio, Per anni Andrea Barzagli è stato uno dei fidi pilastri della BBC, un uomo fondamentale pernel suo primo ciclo quinquennale di successi alla guida della Juventus: oggi però che l’ex difensore toscano non gioca più e si è trasformato in uno dei talent di DAZN, l’ex nazionale azzurro si è divertito ad intervistare il suo ex tecnico che ha raccontato la sua idea di calcio, ripercorso la stagione e fatto capire il perché di alcune scelte – anche di mercato – che hanno fatto i bianconeri in questa stagione.

"Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica ma non erano superiori a noi. Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti, qualcosa ci è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della gestione. La leadership o ce l'hai o difficilmente ti viene a una certa età. In questo gruppo, Chiellini è stato importante, come a suo tempo lo sei stato tu Andrea (Barzagli, ndr), Buffon o Marchisio negli anni passati”.

"Locatelli ha tutto per essere il futuro capitano della Juve"

"Chi saranno i leader della nuova Juventus? Ce ne sono due, Locatelli e De Ligt. Manuel è stato un ottimo acquisto, potrà essere il capitano, ha le caratteristiche tecniche e morali per stare tanti anni alla Juve. Uno che mi ha sorpreso quest’anno è Danilo. Quando parla non è mai banale e mette davanti la squadra. Un vero leader è silenzioso, deve parlare poco e deve mettere sempre davanti la squadra. È la squadra che ti riconosce come leader”.

"Vlahovic è leale e vuole sempre vincere"

Dusan può essere un leader a modo suo, ha un carattere leale, vuole sempre vincere, più che con le parole, diventerà un leader carismatico in campo a livello caratteriale. Ho allenato Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho, Robinho, Cassano, Seedorf, Pirlo e Buffon: un fuoriclasse, a parte quando si metteva in porta e non si buttava… L'unico che mi è mancato allenare è Messi. Mi emoziono ancora se penso alle annate trascorse con grandi giocatori che mi hanno insegnato e dato tanto. Con loro ho avuto anche degli scontri, ma il campione non è quello che esce dallo spogliatoio, sconsolato, e chiama il procuratore. È quello che tira fuori l'orgoglio, ti dimostra che è ancora un campione e così in campo vince le partite”.

"Giocare bene è astratto, conta solo vincere"

Chi vince non potrà mai giocare male. Però anche chi gioca bene, perde e viene criticato perché non arriva il risultato. Quando sei in campo non c’è un metodo unico per vincere: bisogna avere giocatori molto bravi, metterli nelle giuste condizioni e dargli un’idea. La differenza è che quando alleni una grande squadra, l’obiettivo è arrivare a vincere. Tutti vogliamo giocare bene, ma è una parola astratta perché alla fine ci si ricorda della rovesciata fatta da Ronaldo qui a Torino, non di com’è venuta fuori l’azione. Poi dipende dalle caratteristiche del giocatore, ma soprattutto dal Dna della società, altro elemento che non puoi cambiare. Quando sei in una grande squadra devi vincere. La Juve ha un DNA preciso, ogni giorno devi lavorare duro. tutti parlano del fatto che ha perso 7 finali, ma ne ha giocate 9. Nessuno hai mai parlato del gioco del Real Madrid, ma dei campioni del Real, e tutti parlano del gioco del Barcellona, che ha iniziato a vincere quando sono arrivati Messi, Iniesta , Xavi , Busquets e tutti gli altri, con Guardiola che ha fatto un lavoro straordinario. In Italia andiamo a “scimmiottare” gli altri, invece di lavorare su quelle che sono le nostre qualità. Si rincorre il Barcellona, il Bayern Monaco, il Psg, ma quando rincorri sei sempre dietro”.

"Auguro a Dybala di tornare ad essere sè stesso. Pogba..."

Paulo deve tornare a essere se stesso, c'è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Messi. Un giocatore non può emulare o pensare di essere come un altro. Ha ancora tanto da dare perché ha qualità tecniche straordinarie, gioca in modo divino. Se torna Pogba? Paul non tornerà perché lui ha paura di sfidarmi… Prima ha perso con i piedi, poi con le mani a basket, quindi è andato via. Il vero motivo per cui se n'è andato è questo e difficilmente ora torna”.

"Non mi pento del no al Real Madrid"

"Tornare alla Juventus era una sfida, insieme alla società e ai tifosi, insieme a tutti, volevo vincere in Italia e fare bene in Europa. Se potessi tornare indietro rigiocherei le due finali di Champions. A Cardiff ci siamo arrivati un po’ in discesa perché avevamo fatto tutto in quattro mesi, eravamo favoriti, non considerando che il Real Madrid arrivava in ascesa. Nel secondo tempo, quando hanno capito che noi eravamo “morti”, con l’infortunio di Pjanic per esempio, non c’è stato scampo. Noi abbiamo pagato, loro erano veramente forti. E come dice Ettore Messina, ‘le grandi sfide, si vincono con le grandi difese’, quando giochi una finale dove le squadre hanno entrambe le qualità, chi difende meglio vince”.

