Calcio

Allegri: "Juventus-Milan? Più importante per loro che per noi"

SERIE A - Nonostante l'avvio di stagione da un punto in tre partite e il pericolo con una sconfitta di finire a 11 punti dal Milan, Max Allegri nella conferenza stampa di vigilia non ha dubbi e sottolinea come la sfida di domenica sera sia più importante per i rossoneri che per la sua squadra: "Perché lo penso? Dovete scoprirlo voi ma non ho dubbi su questo...".

00:01:22, un' ora fa