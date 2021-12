"Arthur è stato sfortunato, è arrivato in ritardo all'allenamento e non sarà convocato per la partita di domani. Nell'arco di una stagione può capitare, martedì tornerà in gruppo come sempre". Dura lex, sed lex. Reduce da una confortante prestazione contro il Malmoe in Champions League, Allegri non fa sconti in termini disciplinari a nessuno nel gruppo nemmeno al brasiliano che non sarà col resto della squadra al Penzo, ma guarderà da Torino la sfida in cui la Juventus proverà a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato.

Ad

"Partita ad alto rischio, serve atteggiamento da provinciale"

Serie A Venezia-Juventus: probabili formazioni e statistiche IERI A 11:15

"Non è una questione di guarigione, né di spazi, né di Champions. Siamo nettamente sotto la media a livello nella percentuale di realizzazione. Dobbiamo essere più lucidi e cattivi sotto porta, al momento la nostra percentuale realizzativa è troppo bassa per essere la Juve. A noi per fare un gol servono cinque occasioni. È troppo poco. Domani, l'ho detto subito dopo la Champions, è una partita ad alto rischio, se la interpretiamo in un modo. Credo che i ragazzi abbiano capito l'importanza di questa partita, anche per il nostro momento. Il Venezia in casa ha segnato molto: solo con l'Inter, credo, non ha fatto gol. Comunque il Venezia gioca ed è una squadra spensierata, poi viene da una brutta sconfitta contro il Verona. Avevano dominato il primo tempo, domani giocano con la Juventus e cercheranno di fare un'impresa storica. Noi dobbiamo metterci al pari loro, a livello di mentalità e soprattutto a livello di corsa. Al Penzo ho giocato solo io e poi Chiellini. E' un contesto strano, se vai lì e non fai partita provinciale tra virgolette poi rischi di farti male. Ci sono quei campi in cui tutto sembra più piccolo e che non ci sono spazi. Faccio i complimenti a Zanetti perché gioca bene, servirà una partita importante".

"Dybala e De Sciglio pronti, Bernardeschi a sinistra rende più che a destra..."

"De Sciglio e Dybala stanno bene. McKennie non ancora, si aggrega settimana prossima. Ramsey non è ancora pronto. Se gioca De Sciglio allora metteremo Cuadrado alto a destra con Bernardeschi a sinistra, gioca meglio lì che a destra perché si incasina meno e ha più opzioni di giocata. Il calcio è bello perché è opinabile, in tanti dicono tante cose poi in pochi le indovinano. Mi spiace per Milan e Atalanta, per quel che riguarda il primo posto è una soddisfazione ma non possiamo pensare alla Champions. Dobbiamo pensare al campionato. Giudizi non proprio azzeccati da Sacchi? Arrigo parla sempre con tanta passione, per lui parla la sua carriera, va sempre ascoltato".

Allegri: "Brutto secondo tempo, il Venezia mi preoccupa"

Serie A Venti minuti in campo con il crociato rotto, Dawidowicz stoico 2 ORE FA