Calcio

Allegri: "Lo scudetto si vince con 85 punti e per la Juventus è impossibile, è matematico"

SERIE A - Il tecnico della Juventus fa le previsioni per il finale di stagione in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli: "Secondo me quest'anno bastano 85 punti per vincere il campionato e noi a 85 non possiamo arrivare, è matematico".

00:01:03, 8 minuti fa