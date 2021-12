"Non avevo deciso di sostituirlo, è che poi ha preso l'ammonizione, continuava e quindi in quel momento ho preferito toglierlo, ma non è successo assolutamente niente". Ai microfoni di DAZN Massimiliano Allegri commenta così il vivace scambio di battute con Morata al momento della sostituzione dell'attaccante spagnolo nella sfida vinta 2-0 contro il Genoa all'Allianz Stadium: "Anzi, mi dispiace perché comunque Alvaro ha fatto una bella partita tecnicamente - prosegue Allegri -. Non era riuscito a fare gol, ma stasera è stato bello vederlo giocare, come veder giocare tutta la squadra".

Sulle tante occasioni sprecate

"Abbiamo voluto rafforzare la nostra posizione nella percentuale di occasioni create e non sfruttate. Abbiamo rinforzato anche la nostra posizione in classifica che non è ottimale. Da lì bisogna per forza migliorare".

Sulla qualità del gioco

"Mi sono anche divertito nel vedere giocare la squadra, come è successo a Salerno, come era successo anche in altre partite, col Sassuolo stesso quando avevamo perso. Però poi purtroppo contano i risultati ed è normale che a livello di percentuale realizzativa possiamo solo migliorare. Questo è un buon segnale".

Su Bentancur

"Fa quantità e qualità insieme a Locatelli, è abituato a giocare un po' troppo corto e deve migliorare nel lungo. è stato bravo, ha cercato più volte Morata e Kean".

L'assetto offensivo con tre mancini

"Dybala ha fatto tanti gol arrivando a rimorchio da dietro, sono le sue caratteristiche. I tre dietro a Morata hanno libertà di muoversi, Bernardeschi parte esterno e viene dentro. Era importante vincere aggredendo la partita, come abbiamo fatto".

La rincorsa alla zona Champions

"Noi in questo momento siamo quinti insieme alla Fiorentina. Le prime 4 meritano le posizioni che hanno, poi a fine anno vedremo. Vogliamo ottenere il massimo, col Genoa era importante vincere e vedremo passo dopo passo cosa succede".

