Calcio

Allegri: "Non eravamo ubriachi scarsi prima e fenomeni ora che abbiamo battuto 3-0 il Malmoe..."

SERIE A - Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan spiega un concetto a lui molto chiaro, l'equilibrio nei giudizi: "Il calcio l'ha inventato il Diavolo e può accadere di tutto per questo serve essere equilibrati. Non eravamo ubriachi scarsi dopo le prime tre giornate e non siamo fenomeni ora perché abbiamo vinto 3-0 a Malmoe".

00:01:07, 44 minuti fa