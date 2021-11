Non è un momento semplice per la Juventus. A sette punti dal quarto posto, reduce da due ko pesanti contro Chelsea e Atalanta: il club anche fuori dal campo non se la passa certamente troppo bene a causa dell’inchiesta plusvalenze aperta dalla Procura di Torino venerdì sera che ha lasciato strascichi anche in Borsa, con il titolo che ha fatto segnare un forte rosso in apertura dei mercati questa mattina . Max Allegri, usa la metafora, della nave in tempesta alla vigilia della trasferta di Salerno e spiega con quali armi la Juventus deve provare ad uscire da questo periodo ricco di difficoltà e turbolenze.

Dobbiamo trovare un modo per uscire dalla tempesta e non combattere la tempesta. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Usciremo da questo momento e ci vuole calma e pazienza. Più ci agitiamo e più facciamo casino. Fortunatamente abbiamo ancora tanti obbiettivi da raggiungere in Champions, in Coppa Italia e la Supercoppa e poi abbiamo una rincorsa che può esser divertente, non dico per arrivare primo, quello lo vedremo poi, però ripeto questa rincorsa può essere divertente. Come si lavora sulla testa della squadra? Non è che ci isoliamo, noi siamo dentro la Juve... Il presidente sabato ha parlato alla squadra e stamattina a tutti noi dipendenti, me compreso. Ci ha tranquillizzato e rasserenato. Poi io credo abbia già diverse cose a cui pensare”.

"Chiellini ritorna, su Morata vedo un accanimento non mi piace"

Dopo aver fatto il punto su infortunati e rientri: (“De Sciglio tornerà col Genoa, Chiesa ha già scritto la letterina a Babbo Natale e lo rivedremo dopo le feste, McKennie invece è un infortunio da poco. Bentancur sta meglio, mentre Chiellini è pronto e torna a disposizione. Perin dal 1’? No, gioca Szczesny domani”), Allegri discute dei problemi in avanti difendendo chi attacca Morata: “Morata ha fatto una delle migliori prestazioni della stagione. Credo sia stato tra i migliori in campo e questo mi dispiace perché i giudizi vanno dati con oggettività. Quindi o non capisco io o ci sono pregiudizi. C'è bisogno dell'esperienza di Chiellini e della spensieratezza dei ragazzi. Su Morata a volte ci sono dei partiti presi e uno va valutato per la prestazione che ha fatto.Volevo capire su che basi fate le valutazioni e su Morata c'è accanimento e non va bene”.

"Alla Juventus non esistono anni di transizione"

Alla Juventus non esistono anni di transizione. Bisogna avere la consapevolezza che siamo sesti in classifica e delle responsabilità che abbiamo di essere alla Juventus. Per ora siamo agli ottavi di Champions, la Coppa Italia, la Supercoppa e abbiamo una rincorsa davanti che può essere stimolante”.

