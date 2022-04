Calcio

Allegri: "Rigore su Morata? Problema vero è che sbagliamo troppi gol"

SERIE A - Max Allegri, dopo l'1-1 strappato in rimonta contro il Bologna, non accampa l'alibi e non si attacca agli episodi: "Il contatto Soumaoro-Morata non l'ho visto ma il problema è che abbiamo avuto tante palle gol anche oggi che non concretizziamo. Mi tengo il punto che è guadagnato. 10° attacco e 3ª miglior difesa? Senza questa retroguardia saremmo decimi classifica".

