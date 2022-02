Calcio

Allegri: "Uno come Vlahovic mancava a questa Juventus, ha portato entusiasmo"

SERIE A - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta al Gewiss Stadium: "Lo ripeterò fino alla noia, non abbiamo fatto ancora niente. Non è il momento di chiacchierare, dobbiamo pensare solo a lavorare perché siamo nella fase decisiva della stagione".

