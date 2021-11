Calcio

Allegri verso Juventus-Fiorentina: "Dopo il 4-2 allo Zenit non siamo fenomeni. Zitti e pedalare"

SERIE A - Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Fiorentina, il tecnico bianconero invita i suoi giocatori a non abbassare la guardia dopo la bella prestazione in Champions League: "Dobbiamo rimanere coi piedi per terra e cercare di fare risultati in campionato".

00:00:59, un' ora fa